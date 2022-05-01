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В Северодонецке враг обстрелял еще пять многоэтажек, в селе Орехово интенсивные бои - глава ОВА
30 апреля российские оккупационные войска 19 раз открывали огонь по жилым кварталам населенных пунктов Луганской области, сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.
"По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. Как следствие, еще 12 домов стали непригодны для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще две – в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов", - написал он.
В поселке Камышеваха разрушены здание бывшего поселкового совета, школа и многоквартирный дом, в Лисичанске перебит газопровод. Как отметил глава области, в результате боевых действий уже разрушено 70% зданий в Золотом-3 (микрорайон Стахановец).
По словам Гайдая, известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске. Также он рассказал, что после оккупации поселка Новотошковское россияне сосредоточили усилия на штурме села Орехово.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей. Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутора Вольного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Катериновки и Нижнего", - написал начальник ОВА.
В целом, напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 30 апреля армия отбила девять атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях.