За сутки ВСУ отбили девять атак российских оккупантов на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской областей в течение 30 апреля украинская армия отбила девять атак российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 6:00 1 мая.

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При этом уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей, включая два топливозаправщика. Кроме того, на территории Украины подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два российских самолета Су-25 и семь БПЛА.

В частности, отмечается, что на Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении сел Крымки и Александровка. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Еленовка – Новомихайловка.

В Луганской области на Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово, закрепляясь на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра украинских сил и средств войска РФ блокируют их в определенных районах.

На Южнобугском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиаудары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

При этом продолжается усиление ударной группировки противника. В указанные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники, прибыло около 1 тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий в предыдущий день не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Как отмечают в Генштабе, по-прежнему сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины, а также проведение противником провокаций на указанном участке границы.

Кроме того, сообщается, что на Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций украинских войск с территории Брянской области. Напомним при этом, что накануне власти этого российского региона заявили об обстреле нефтетерминала после выявления самолета ВСУ.

Также указывается, что для противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона, вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

Кроме того, по данным украинского Минобороны, в целях наращивания темпов наступления российская армия перебрасывает по железной дороге в приграничные с Украиной районы снятое с хранения в Западном, Центральном и Восточном военных округах и на Северном флоте вооружение и военную технику.