Войска РФ безуспешно атаковали два направления из Изюма – Генштаб

За прошедшие сутки войска Российской федерации безуспешно пытались проводить штурм в направлениях Изюма, Барвенково и Славянска.

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Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, однако успеха не имел.

При этом, оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

Как отмечают в Генштабе, противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между этими территориями и оккупированным Крымом.

В свою очередь, на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.

Существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника на украино-белорусском и украинскоо-российском участках государственной границы Украины не выявлено.

В то же время, на Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности, в Мариуполе российские войска наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь". Кроме этого, россияне ведут штурмовые действия населенного пункта Попасная.

Напомним, в субботу, 23 апреля, в Донецкой и Луганской областях враг предпринял попытки наступлений на разных направлениях, но был отбит.

Ранее Минобороны России официально заявило о начале "второго этапа" войны против Украины. Страна-агрессор теперь хочет оккупировать Луганскую и Донецкую области в их административных границах.