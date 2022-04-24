Путин изменил стратегию по Украине: никаких переговоров, только захват территории — СМИ

Если в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин еще рассматривал возможность дипломатического урегулирования с Украиной, то теперь он не видит такой перспективы. Об этом сообщает Financial Times.

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По данным трех источников издания, осведомленных о планах российского президента, Путин рассматривал возможность мирного урегулирования после провала наступления на севере Украины.

Но теперь он "хочет выиграть по-крупному", — сообщил один из источников.

На встрече в Стамбуле в конце марта Киев и Москва согласовали первый проект мирного соглашения затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ военных преступлениях против мирных жителей в Буче и Мариуполе, а Путин пришел в ярости из-за потопоения крейсер "Москва".

"После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - сказал один из собеседников.

Путин также всеми силами": избегает личной встречи с Зеленским.

"Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи", — сказал источник.

Напомним, Владимир Путин заявил, что возможность его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Киева и Москвы.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным гуманитарную ситуацию в Украине и призвал способствовать эвакуации из Мариуполя.