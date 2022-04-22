Путин сказал, от чего зависит его решение встретиться с Зеленским

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что возможность его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Киева и Москвы.

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Об этом он сообщил председателю Европейского совета Шарлему Мишелю во время телефонного разговора 22 апреля, передает пресс-служба российского лидера.

Многолетний глава РФ считает, что украинская делегация на переговорах якобы "проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения". При этом привел ли Путин какие-то конкретные факты в качестве доказательств, в Кремле не уточнили.

В свою очередь ранее Зеленский заявил, что дата переговоров президентов Украины и России зависит от того, как долго Вооруженные силы Украины будут удерживать свои позиции в Мариуполе.

Как отметил глава государства, "Мариуполь – это сердце этой войны на сегодня".

В этой связи отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля в очередной раз отчитался перед Путиным о взятии Мариуполя. При этом глава РФ приказал отменить штурм "Азовстали", поскольку не хочет нести потери в российской армии.

По словам советника главы Офиса президента Алексей Арестовича, Путин отдал такой приказ из-за того, что российские войска хотят усилить позиции на Донбассе.