Путін сказав, від чого залежить його рішення зустрітися із Зеленським

Глава Російської Федерації Володимир Путін заявив, що можливість його зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським залежить від конкретних результатів переговорів Києва та Москви.

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Про це він повідомив голові Європейської ради Шарлему Мішелю під час телефонної розмови 22 квітня, передає пресслужба російського лідера.

Багаторічний глава РФ вважає, що українська делегація на переговорах нібито "виявляє непослідовність і не готова шукати взаємоприйнятних рішень". При цьому чи привів Путін якісь конкретні факти як докази, у Кремлі не уточнили.

У свою чергу раніше Зеленський заявив, що дата переговорів президентів України та Росії залежить від того, як довго Збройні сили України утримуватимуть свої позиції в Маріуполі.

Як зазначив глава держави, "Маріуполь – це серце цієї війни на сьогоднішній день".

У зв'язку з цим зазначимо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня вкотре звітував перед Путіним про взяття Маріуполя. При цьому глава РФ наказав відзначити штурм "Азовсталі", оскільки не хочуть зазнати втрат серед російської армії.

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Путін дав такий наказ через те, що російські війська хочуть посилити позиції на Донбасі.