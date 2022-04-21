Шойгу стверджує, що росіяни захопили Маріуполь. Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вкотре звітував перед російським президентом Володимиром Путіним про взяття Маріуполя. Про це повідомляють росЗМІ.

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На зустрічі з Путіним Шойгу сказав: " Звільнено Маріуполь, деякі формування військових сховалися в промисловій зоні ". Також глава Міноборони РФ повідомив російського лідера, що нібито "Азовсталь" заблоковано, "на ньому перебувають понад дві тисячі українських військових".

При цьому Путін наказав Шойгу скасувати штурм промзони у Маріуполі, оскільки не вважає його за доцільне.

"Ймовірний штурм промзони "Азовсталі" вважаю недоцільним, наказую його скасувати. Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", - заявив російський лідер.

Крім того, Путін вкотре запропонував українським військовим у Маріуполі скласти зброю, хоча вони вже неодноразово заявляли, що захищатимуть місто до кінця.

Зазначаємо, що заяви Шойгу про "взяття Маріуполя" українське командування ще не коментувало . При цьому напередодні українські військові, які захищають Маріуполь, заявили, що не здадуться в полон і вийдуть із території металургійного комбінату "Азовсталь" лише зі зброєю.

Раніше президент України Володимир Зеленський , говорячи про військово-оперативну ситуацію в Маріуполі, висловив упевненість у тому, що близькість переговорів українського та російського лідерів залежатиме від ситуації у місті.

При цьому глава держави наголошував, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на переговорах із Росією.