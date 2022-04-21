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Шойгу стверджує, що росіяни захопили Маріуполь. Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вкотре звітував перед російським президентом Володимиром Путіним про взяття Маріуполя. Про це повідомляють росЗМІ.
На зустрічі з Путіним Шойгу сказав: " Звільнено Маріуполь, деякі формування військових сховалися в промисловій зоні ". Також глава Міноборони РФ повідомив російського лідера, що нібито "Азовсталь" заблоковано, "на ньому перебувають понад дві тисячі українських військових".
При цьому Путін наказав Шойгу скасувати штурм промзони у Маріуполі, оскільки не вважає його за доцільне.
"Ймовірний штурм промзони "Азовсталі" вважаю недоцільним, наказую його скасувати. Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", - заявив російський лідер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, Путін вкотре запропонував українським військовим у Маріуполі скласти зброю, хоча вони вже неодноразово заявляли, що захищатимуть місто до кінця.
Зазначаємо, що заяви Шойгу про "взяття Маріуполя" українське командування ще не коментувало . При цьому напередодні українські військові, які захищають Маріуполь, заявили, що не здадуться в полон і вийдуть із території металургійного комбінату "Азовсталь" лише зі зброєю.
Раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про військово-оперативну ситуацію в Маріуполі, висловив упевненість у тому, що близькість переговорів українського та російського лідерів залежатиме від ситуації у місті.
При цьому глава держави наголошував, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на переговорах із Росією.