Зустріч із Путіним залежить від ситуації у Маріуполі – Зеленський

Дата переговорів президентів України та Росії залежить від того, як довго Збройні сили України утримуватимуть свої позиції у Маріуполі.

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Про це в інтерв'ю APNews заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про військово-оперативну ситуацію в Маріуполі, висловив упевненість у тому, що близькість переговорів українського та російського лідерів залежатиме від того,

Як зазначив глава держави, "Маріуполь – це серце цієї війни на сьогодні".

"Воно б'ється. Ми воюємо. Ми сильні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть слабші позиції. Чим сильніша наша позиція в Маріуполі, тим сильніша буде наша позиція на сході держави. І наші позиції будуть сильнішими в ООС. І якщо вони будуть сильнішими, то і стіл переговорів буде для нас ближчим, і у нас будуть переваги в діалозі з РФ", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, якщо позиції України будуть слабшати, зустріч із президентом Росії може не відбутися.

"Якщо у нас ситуація буде слабкою за всіма цими напрямками, то й ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія робитиме всі ті кроки, які можуть привести знову до тих місць, які ми вже деокупували. Вони можуть піти і на це. І там вже наша ситуація в переговорах буде слабшою. І навіть може бути нецікавою для РФ. Так може бути. На жаль. Але ми віримо в інший результат - у нашу перемогу", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі російські військові зруйнували 90% міської інфраструктури.

Частину можна відбудувати, причому 40% будівель не підлягають відновленню, у тому числі житлові будинки.

Окрім того, загинули тисячі мирних жителів. Маріупольська міська рада з посиланням на очевидців повідомила, що тільки в результаті бомбардування драматичного театру в Маріуполі могли загинути до 300 людей, але точну кількість жертв складно підрахувати, оскільки в місті продовжують йти запеклі бої.

З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома.