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Встреча с Путиным зависит от ситуации в Мариуполе – Зеленский
Дата переговоров президентов Украины и России зависит от того, как долго Вооруженные силы Украины будут удерживать свои позиции в Мариуполе.
Об этом в интервью APNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о военно-оперативной ситуации в Мариуполе, выразил уверенность в том, что близость переговоров украинского и российского лидеров будет зависеть от того,
Как отметил глава государства, "Мариуполь – это сердце этой войны на сегодня".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Оно бьется. Мы воюем. Мы сильны. Если оно перестанет драться, у нас будут слабее позиции. Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут сильнее в ООС. И если они будут сильнее, то и стол переговоров будет для нас ближе, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", – рассказал Зеленский.
По словам Зеленского, если позиции Украины будут ослабевать, встреча с президентом России может не состояться.
"Если у нас ситуация будет слабой по всем этим направлениям, то и мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все те шаги, которые могут привести снова в те места, которые мы уже деоккупировали. Они могут пойти и на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет слабее. И даже может быть неинтересной для РФ. Так может быть. К сожалению. Но мы верим в другой результат - в нашу победу", – отметил Зеленский.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Мариуполе российские военные разрушили 90% городской инфраструктуры.
Часть можно отстроить, при этом 40% зданий не подлежат восстановлению, в том числе жилые дома.
Кроме того, погибли тысячи мирных жителей. Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщил, что только в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои.
Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна.