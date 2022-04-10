Встреча с Путиным зависит от ситуации в Мариуполе – Зеленский

Дата переговоров президентов Украины и России зависит от того, как долго Вооруженные силы Украины будут удерживать свои позиции в Мариуполе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью APNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о военно-оперативной ситуации в Мариуполе, выразил уверенность в том, что близость переговоров украинского и российского лидеров будет зависеть от того,

Как отметил глава государства, "Мариуполь – это сердце этой войны на сегодня".

"Оно бьется. Мы воюем. Мы сильны. Если оно перестанет драться, у нас будут слабее позиции. Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут сильнее в ООС. И если они будут сильнее, то и стол переговоров будет для нас ближе, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", – рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, если позиции Украины будут ослабевать, встреча с президентом России может не состояться.

"Если у нас ситуация будет слабой по всем этим направлениям, то и мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все те шаги, которые могут привести снова в те места, которые мы уже деоккупировали. Они могут пойти и на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет слабее. И даже может быть неинтересной для РФ. Так может быть. К сожалению. Но мы верим в другой результат - в нашу победу", – отметил Зеленский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Мариуполе российские военные разрушили 90% городской инфраструктуры.

Часть можно отстроить, при этом 40% зданий не подлежат восстановлению, в том числе жилые дома.

Кроме того, погибли тысячи мирных жителей. Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщил, что только в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои.

Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна.