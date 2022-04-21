"Вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", — Арестович про припинення штурму заводу у Маріуполі

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Путін наказав припинити штурм позицій на заводі "Азовсталь" у Маріуполі через те, що російські війська хочуть посилити позиції на Донбасі. Про це він повідомив під час брифінгу.

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"Це означає наступне. Вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", наші захисники продовжують її утримувати. Але відмова (від штурму) може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ на північ, щоб посилити свої сили, які виконують завдання вийти на адмінкордон у Донецькій та Луганській областях. Відразу скажу — їм не вдасться цього зробити", — сказав Арестович.

Зазначимо, що вранці Володимир Путін з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу провели нараду і публічно заявили, що Маріуполь узятий, а також про відмову штурмувати "Азовсталь", оскільки не хочуть зазнати втрат серед російської армії.

"Путін виявив "турботу" про російських солдатів, щоб вони там не гинули. Це означає наступне — вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", вони це зрозуміли, вони зазнали там величезних втрат", — заявив Арестович.

Також Арестович додав, що протягом доби противнику не вдалося просунутися на жодному напрямку.

Нагадаємо, що Україна вимагає від РФ гуманітарного коридору для тисячі мирних жителів, які перебувають на "Азовсталі".