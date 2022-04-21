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Зеленський про евакуацію людей з Маріуполя: "Робимо все, що можемо, військове розблокування міста зараз неможливе"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз неможливо провести військове розблокування Маріуполя. Про це він повідомив в інтерв'ю французькому каналу новин BFMTV.
Говорячи про евакуацію мирних жителів із заблокованого міста, які перебувають на території заводу "Азовсталь", глава держави сказав: "Робиться все можливе".
Напередодні Україна зажадала від РФ гуманітарного коридору для тисячі мирних жителів, які перебувають на "Азовсталі". Крім того, на території заводу перебувають поранені українські військові.
Зазначимо, що 21 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував "про взяття Маріуполя". Він заявляв, що тепер російські військові хочуть за три дні штурмувати "Азовсталь", але російський президент Володимир Путін скасував це рішення. Чи справді ворог контролює Маріуполь, невідомо, але окупанти не припиняють завдавати ударів по "Азовсталі".Підписуйтесь на наш Telegram канал