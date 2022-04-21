Україна вимагає від РФ гуманітарний коридор для тисячі мирних жителів, які перебувають на "Азовсталі"

У укриттях на заводі " Азовсталь " ховаються від обстрілів з боку РФ близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор.

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Про це заявила міністерка із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Крім того, на території заводу перебувають поранені українські військові.

"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх потрібно витягнути з "Азовсталі" сьогодні (21 квітня)", — наголосила Верещук.

Вона також звернулася до світових лідерів та міжнародної спільноти із закликом сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".

"Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль", — наголосила міністр.

Зазначимо, що 21 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував "про взяття Маріуполя". Він заявляв, що тепер російські військові хочуть за три дні штурмувати "Азовсталь", але російський президент Володимир Путін скасував це рішення. Чи справді ворог контролює Маріуполь, невідомо, але окупанти не припиняють завдавати ударів по "Азовсталі".