"Они не могут физически взять "Азовсталь", — Арестович о прекращении штурма завода в Мариуполе

По словам советника главы Офиса президента Алексей Арестовича, Путин приказал прекратить штурм позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе из-за того, что российские войска хотят усилить позиции на Донбассе. Об этом он сообщил во время брифинга.

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"Это означает следующее. Они не могут физически взять "Азовсталь", наши защитники продолжают ее удерживать. Но отказ (от штурма) может быть объяснен тем, что они перебросили часть своих войск севернее, чтобы усилить свои силы, которые выполняют задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Сразу скажу — им не удастся это сделать", — сказал Арестович.

Отметим, что утром Владимир Путин с министром обороны РФ Сергеем Шойгу провели совещание и публично заявили, что Мариуполь взят, а также об отказе штурмовать "Азовсталь", поскольку не хотят нести потери среди российской армии.

"Путин проявил "заботу" о российских солдатах, чтобы они там не погибали. Это значит следующее – они не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли, они понесли там огромные потери", – заявил Арестович.

Также Арестович добавил, что в течение суток противнику не удалось продвинуться ни на одном направлении.

Напомним, что Украина потребовала от РФ гуманитарный коридор для тысячи мирных жителей, которые находятся на "Азовстали".