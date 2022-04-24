Путін змінив стратегію щодо України: жодних переговорів, лише захоплення території — ЗМІ

Якщо у березні 2022 року президент РФ Володимир Путін ще розглядав можливість дипломатичного врегулювання з Україною, то тепер він не бачить такої перспективи. Про це повідомляє Financial Times.

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За даними трьох джерел видання, поінформованих про плани російського президента, Путін розглядав можливість мирного врегулювання після провалу наступу на півночі України.

Але тепер він "хоче виграти по-крупному", - повідомило одне з джерел.

На зустрічі в Стамбулі наприкінці березня Київ і Москва погодили перший проект мирної угоди, потім президент України Володимир Зеленський звинуватив РФ у військових злочинах проти мирних жителів у Бучі та Маріуполі, а Путін розлютився через потопіння крейсер "Москва".

"Після "Москви" він не виглядає переможцем, тому що це було принизливо", - сказав один із співрозмовників.

Путін також усіма силами": уникає особистої зустрічі із Зеленським.

"Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі", - сказало джерело.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що можливість його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським залежить від конкретних результатів переговорів Києва та Москви.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель обговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним гуманітарну ситуацію в Україні та закликав сприяти евакуації з Маріуполя.