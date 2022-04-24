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ВСУ отбили на Донбассе 12 атак и нанесли большие потери россиянам
В субботу, 23 апреля, в Донецкой и Луганской областях враг предпринял попытки наступлений на разных направлениях, но был отбит. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Арестович также отметил, что на территории Донбасса, где враг сосредотачивает основные силы, ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов.
В результате украинские бойцы уничтожили 5 артиллерийских систем, 4 танка, 15 единиц бронированной и 4 единиц автомобильной техники.
Напомним, Минобороны России официально заявило о начале "второго этапа" войны против Украины. Страна-агрессор теперь хочет оккупировать Луганскую и Донецкую области в их административных границах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.