ВСУ отбили на Донбассе 12 атак и нанесли большие потери россиянам

В субботу, 23 апреля, в Донецкой и Луганской областях враг предпринял попытки наступлений на разных направлениях, но был отбит. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Группировка Воздушных сил ВСУ вместе с другими подразделениями сил обороны за предыдущие сутки уничтожила 17 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 5 крылатых ракет», — заявил он.

Арестович также отметил, что на территории Донбасса, где враг сосредотачивает основные силы, ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов.

В результате украинские бойцы уничтожили 5 артиллерийских систем, 4 танка, 15 единиц бронированной и 4 единиц автомобильной техники.

Напомним, Минобороны России официально заявило о начале "второго этапа" войны против Украины. Страна-агрессор теперь хочет оккупировать Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.