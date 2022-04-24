ЗСУ відбили на Донбасі 12 атак і завдали великих втрат росіянам

У суботу, 23 квітня, у Донецькій та Луганській областях ворог зробив спроби наступів на різних напрямках, але був відбитий. Про це на брифінгу повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

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"Угруповання Повітряних сил ЗСУ разом з іншими підрозділами сил оборони за попередню добу знищило 17 повітряних цілей: 9 БПЛА, 3 літаки та 5 крилатих ракет», — заявив він.

Арестович також зазначив, що на території Донбасу, де ворог зосереджує основні сили, ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів.

В результаті українські бійці знищили 5 артилерійських систем, 4 танки, 15 одиниць броньованої та 4 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, Міноборони Росії офіційно заявило про початок "другого етапу" війни проти України. Країна-агресор тепер хоче окупувати Луганську та Донецьку області у їхніх адміністративних межах.

У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, в рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.