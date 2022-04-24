- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ЗСУ відбили на Донбасі 12 атак і завдали великих втрат росіянам
У суботу, 23 квітня, у Донецькій та Луганській областях ворог зробив спроби наступів на різних напрямках, але був відбитий. Про це на брифінгу повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.
Арестович також зазначив, що на території Донбасу, де ворог зосереджує основні сили, ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів.
В результаті українські бійці знищили 5 артилерійських систем, 4 танки, 15 одиниць броньованої та 4 одиниці автомобільної техніки.
Нагадаємо, Міноборони Росії офіційно заявило про початок "другого етапу" війни проти України. Країна-агресор тепер хоче окупувати Луганську та Донецьку області у їхніх адміністративних межах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, в рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.