Подоляк їдко прокоментував цілі Росії у "другій фазі" війни

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву заступника командувача військ Центрального військового округу РФ Рустама Міннекаєва, який назвав цілі Росії на нинішньому етапі війни з Україною.

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Російський військовий заявив, що РФ збирається встановити контроль над Донбасом та півднем України, створити сухопутний коридор у Крим та вихід до Придністров'я.

Подоляк сказав, що плани РФ добре відомі, і ЗСУ дадуть на них відповідь.

"Цей суб'єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив намір групи російських товаришів на скоєння військових злочинів із масовими вбивствами мирних громадян", - зазначив радник глави Офісу президента.

Він також наголосив, що окупантів ненавидять на тимчасово захопленій ними території України, тож у карателів уже горить земля під ногами.

"Визволителі Придністров'я", вчіться правильно вимовляти слово "Україна". Воно з багатьох, у кого поки що російський паспорт, сильно і боляче зіб'є всю криваву пиху", - додав Подоляк з приводу російських планів про вихід до Придністров'я.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.