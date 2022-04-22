- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Подоляк їдко прокоментував цілі Росії у "другій фазі" війни
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву заступника командувача військ Центрального військового округу РФ Рустама Міннекаєва, який назвав цілі Росії на нинішньому етапі війни з Україною.
Російський військовий заявив, що РФ збирається встановити контроль над Донбасом та півднем України, створити сухопутний коридор у Крим та вихід до Придністров'я.
Подоляк сказав, що плани РФ добре відомі, і ЗСУ дадуть на них відповідь.
"Цей суб'єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив намір групи російських товаришів на скоєння військових злочинів із масовими вбивствами мирних громадян", - зазначив радник глави Офісу президента.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також наголосив, що окупантів ненавидять на тимчасово захопленій ними території України, тож у карателів уже горить земля під ногами.
"Визволителі Придністров'я", вчіться правильно вимовляти слово "Україна". Воно з багатьох, у кого поки що російський паспорт, сильно і боляче зіб'є всю криваву пиху", - додав Подоляк з приводу російських планів про вихід до Придністров'я.
Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.
Президент України Володимир Зеленський також заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.