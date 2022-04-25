Війська РФ безуспішно атакували два напрямки з Ізюму – Генштаб

Минулої доби війська Російської федерації безуспішно намагалися проводити штурм у напрямках Ізюма, Барвінкового та Слов'янська.

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Про це сьогодні, 25 квітня, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

За інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкине.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, проте успіху не мав.

При цьому окупанти обстрілювали райони населених пунктів Велика Камишеваха, Вернопілля та Нова Дмитрівка.

Як зазначають у Генштабі, противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між цими територіями та окупованим Кримом.

У свою чергу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.

Істотних змін у положенні та діяльності підрозділів противника на українсько-білоруській та українсько-російській ділянках державного кордону України не виявлено.

Водночас, на Донецькому та Таврійському напрямах супротивник робив артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.

Зокрема, у Маріуполі російські війська завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу "Азовсталь". Окрім цього, росіяни ведуть штурмові дії населеного пункту Попасна.

Нагадаємо, у суботу, 23 квітня, у Донецькій та Луганській областях ворог зробив спроби наступів на різних напрямках, але був відбитий .

Раніше Міноборони Росії офіційно заявило про початок "другого етапу" війни проти України. Країна-агресор тепер хоче окупувати Луганську та Донецьку області у їхніх адміністративних межах.