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Российские войска нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: трое погибших
Армия Российской Федерации утром 28 апреля нанесла авиаудар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы.
Повреждены по меньшей мере девять частных домов. Впрочем, это количество разрушений не точно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате атаки оккупантов три человека погибли. Кроме того, ранения получили трое жителей Нью-Йорка.
Кириленко подчеркнул, что и погибшие, и травмированные – это гражданские.
"Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" — отметил Кириленко.