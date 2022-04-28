Російські війська завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині: троє загиблих

Армія Російської Федерації вранці 28 квітня завдала авіаудару по селищу Нью-Йорк у Донецькій області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Російські некеровані авіаракети потрапили до промислового підприємства та житлових кварталів.

Пошкоджено щонайменше дев'ять приватних будинків. Втім, ця кількість руйнувань не є точною.

Внаслідок атаки окупантів троє людей загинули. Крім того, поранення отримали троє мешканців Нью-Йорка.

Кириленко наголосив, що і загиблі, і травмовані – це цивільні.

"Знову і знову росіяни б'ють по цивільних – вони ведуть війну на винищення українського мирного населення. Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!" — наголосив Кириленко.