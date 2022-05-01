За добу ЗСУ відбили дев'ять атак російських окупантів на Донбасі

На території Донецької та Луганської областей протягом 30 квітня українська армія відбила дев'ять атак російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 6:00 1 травня.

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При цьому знищено вісім танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину і п'ять автомобілів, включаючи два паливозаправники. Крім того, на території України підрозділами протиповітряної оборони вражені дев'ять повітряних цілей: два російські літаки Су-25 та сім БПЛА.

Зокрема, зазначається, що на Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку сіл Кримки та Олександрівка. На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається прорвати оборону ЗСУ у напрямку Оленівка – Новомихайлівка.

У Луганській області на Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямку Новотошківське – Оріхове, закріплюючись на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру українських сил та засобів війська РФ блокують їх у визначених районах.

На Южнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаудари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

При цьому продовжується посилення ударного угруповання противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння та військової техніки, прибуло близько 1 тисячі мобілізованих осіб із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій у попередній день не проводив. Істотних змін у ситуації за вказаними напрямками не відбулося. Певні підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.

Як зазначають у Генштабі продовжує зберігаєтися загроза нанесення ракетних ударів з території Білорусі по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України, а також проведення противником провокацій на зазначеній ділянці кордону.

Крім того, повідомляється, що на Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріл позицій українських військ з території Брянської області. Нагадаємо, що напередодні влада цього російського регіону заявила про обстріл нафтотерміналу після виявлення літака ЗСУ.

Також вказується, що для протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони, озброєні ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

Крім того, за даними українського Міноборони, з метою нарощування темпів наступу російська армія перекидає залізницею до прикордонних з Україною районів зняті зі зберігання у Західному, Центральному та Східному військових округах та на Північному флоті озброєння та військову техніку.