Бої на півночі Донецької області: російські окупанти наступають на Лиман - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують вести наступ на Лиманському напрямку - у районі міста Лиман, селища Ямпіль та села Озерне, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 30 квітня.

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Крім того, на Донбасі ворог веде бойові дії на Курахівському напрямку (Оленівка та Новомихайлівка), а у Луганській області намагається завершити захоплення Рубіжного, а також просунутися у напрямку Попасної і селища Калинове, однак успіху не має.

"На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ. На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ. На Бесарабському напрямку без суттєвих змін", - йдеться також у зведенні.

На Миколаївському напрямку, за даними Генштабу, російські війська активізували повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

29 квітня підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ уражено десять повітряних цілей: один літак та дев'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

В свою чергу, як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, у п'ятницю під час штурму росіянами Рубіжного та Попасної зазнали руйнувань дві школи та 20 будинків - принаймні це ті, об'єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або на які пожежні самостійно виїжджали на місця подій. Загалом міста та села Луганщини за минулу добу витримали 16 масованих артилерійських атак.

"Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум'ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню. Про це вже не завжди повідомляють, тому що зараз таке трапляється десятки разів на день. Ще два будинки палали у Новодружеську - наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли", - повідомив Гайдай.

Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому. Вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєвєродонецька – там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

Крім того, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що вранці 30 квітня ворог обстріляв околиці села Велика Костромка Криворізького району.

"Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав. Також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється. Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта", - додав він.

Нагадаємо також, що 29 квітня стало відомо, що українська армія підірвала залізничний міст між Лиманом та селищем Райгородок через річку Сіверський Донець.