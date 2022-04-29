Уничтожили российский эшелон: украинцы взорвали мост через Северский Донец (ВИДЕО)

В Донецкой области украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Северский Донец. Сооружение уничтожено вместе с вражеским эшелоном. Об этом сообщает hromadske.

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Железнодорожный мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец. Его уничтожение подтвердили в пресс-службе ООС.

В результате нарушены коммуникации российских войск.

В это время, по данным СМИ, в оккупированный Изюм прибыл начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов — он будет лично командовать войсками на Донбассе,

Визит военачальника такого ранга говорит о неудовлетворительной ситуации с координацией и управлением подразделениями РФ на поле боя.

На Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка.

Российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях.