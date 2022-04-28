На Донбассе ВСУ сбили самолет и уничтожили 6 российских танков

В четверг, 28 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 9 атак россиян и нанесли им существенные потери. Об этом сообщает штаб ООС.

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Украинские бойцы уничтожили 6 танков, 12 единиц бронированной техники, а также артиллерийскую систему, автомобиль и зенитную установку.

Подразделения ПВО сбили один самолет, крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, на Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка.

При этом россияне развернули в Белгородской области до пяти дивизий баллистических ракет малой дальности "Искандер-М".

Напомним, российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм.