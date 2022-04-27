Российские войска пытаются взять под контроль Попасную и Рубежное и перебрасывают БТГ под Изюм - сводка Генштаба

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. С территории Белгородской области в город Изюм Россия перебросила две батальонные тактические группы.

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Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Противник доукомплектовывает подразделения, понесшие потери, и извлекает из составов технику. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

В город Изюм из Белгородской области оккупанты перебросили две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасную, Рубежное и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник закрепляется на ранее занятых позициях и обстреливает позиции ВСУ.

На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

"Украинскими воинами за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 зенитная установка. Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", — сообщили в Генштабе.