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В Харьковской области ВСУ отбили атаки войск РФ и освободили Кутузовку
На Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка, сообщает Генштаб ВСУ.
Подразделения РФ пытались атаковать украинские позиции, а также продолжали воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.
Но ВСУ успешно противостояли оккупантам и полностью восстановили контроль над населенным пунктом Кутузовка.
На Слобожанском направлении россияне также развернули в Белгородской области до пяти дивизий баллистических ракет малой дальности "Искандер-М".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм.
Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.