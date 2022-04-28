В Харьковской области ВСУ отбили атаки войск РФ и освободили Кутузовку

На Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка, сообщает Генштаб ВСУ.

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Подразделения РФ пытались атаковать украинские позиции, а также продолжали воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Но ВСУ успешно противостояли оккупантам и полностью восстановили контроль над населенным пунктом Кутузовка.

На Слобожанском направлении россияне также развернули в Белгородской области до пяти дивизий баллистических ракет малой дальности "Искандер-М".

Напомним, российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.