Начальник Генштаба России Герасимов будет командовать войсками из Изюма — СМИ

В Изюм прибыл начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов — он будет лично командовать войсками на Донбассе, сообщает украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами.

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Хотя должность Герасимова предполагает командование операциями на стратегическом уровне, его прибытие в Изюм свидетельствует, что руководство РФ надеется достичь хотя бы каких-нибудь тактических побед в ходе операции на Донбассе.

Визит военачальника такого ранга говорит также о неудовлетворительной ситуации с координацией и управлением подразделениями РФ на поле боя.

Положение не улучшило и назначение командующим Южным военным округом генерала Александра Дворникова.

Напомним, в ходе боев ВСУ ликвидировали уже восьмерых российских генералов.

При этом военный эксперт Алексей Арестович прогнозирует, что к концу мая Украина получит достаточное количество тяжелого вооружения и уже в июне сможет начать масштабное наступление.