Восьмой пошел. ВСУ ликвидировали генерал-майора армии РФ Владимира Фролова

В Украине ликвидировали генерал-майора, заместителя командующего 8-й армией РФ Владимира Фролова. Сегодня это самый высокопоставленный петербургский военный, которого сумели обезвредить украинские военные.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

16 апреля стало известно о гибели заместителя командующего 8-й армией России, генерал-майора Владимира Фролова. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Это уже восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ. Но сейчас Фролов - самый высокопоставленный петербургский военный, которого сумели ликвидировать украинские военные.

Напомним, 29 марта в Чернобаевке был ликвидирован российский генерал-лейтенант Резанцев. Резанцев отвечал за наступление на Николаев. Ранее воевал против мирного населения Сирии.

Ранее, 17 марта, ВСУ ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева. Именно он в 2014 году приказал расстрелять колонны украинских военных под Иловайском.

Еще раньше, 11 марта, в Украине был уничтожен командующий 29-й армией РФ генерал Колесников. До этого во время боев у Харькова украинские военные ликвидировали российского военачальника , генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.