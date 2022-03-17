ЗСУ ліквідували командира, який наказав розстріляти українських військових під Іловайськом у 2014-му

Збройні сили України 17 березня ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році наказав розстріляти колони українських військових під Іловайськом.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у Facebook повідомив екскерівник пресцентру АТО Роман Туровець.

Відомо, що Сухарєв очолював полк ВДВ Росії, який брав участь у вторгненні до України. Саме він командував батальйонною тактичною групою, яка розстріляла колони українських військових під Іловайськом у 2014-му.

"Є справедливість у світі. І цей справедливий суд сьогодні вчинили українські захисники", - наголосив Туровець, коментуючи ліквідацію Сухарєва.

Нагадаємо, у серпні 2014 року в результаті наступальних дій ЗСУ територія, яка контролювалася сепаратистами на Донбасі до початку бойових дій, скоротилася вчетверо.

Українські військові готувалися повернути під контроль усю територію Донецької та Луганської областей. Однак тоді РФ запровадила на території України свої регулярні військові підрозділи.

У ході боїв за Іловайськ ЗСУ вдалося взяти під контроль частину міста, але коли втрутилися російські війська, українські військові були оточені. Ті події увійшли до історії як Іловайський котел.

Зазначимо, що з початку повномасштабної російсько-української війни ЗСУ ліквідували більше командирів різного рівня російської армії, ніж ЗС РФ втрачали за роки інших розв'язаних Росією воєн.

Зокрема, 11 березня в Україні було вбито командувача 29-ї армії Східного військового округу Російської Федерації генерал-майора Андрія Колесникова.

Під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова. Він брав участь у другій чеченській війні та у військовій операції в Сирії.

А 26 лютого в районі Гостомелю підрозділи ЗСУ ліквідували генерал-майора Магомеда Тушаєва. Він був офіцером ОМОН та командиром 141 моторизованого полку Національної гвардії Чечні.