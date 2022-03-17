ВСУ ликвидировали командира, который приказал расстрелять украинских военных под Иловайском в 2014-м

Вооруженные силы Украины 17 марта ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева. Именно он в 2014 году приказал расстрелять колонны украинских военных под Иловайском.

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Об этом в Facebook сообщил экс-руководитель пресс-центра АТО Роман Туровец.

Известно, что Сухарев возглавлял полк ВДВ России, который участвовал во вторжении в Украину. Именно он командовал батальонной тактической группой, которая расстреляла колонны украинских военных под Иловайском в 2014-м.

"Есть справедливость в мире. И этот справедливый суд сегодня совершили украинские защитники", — подчеркнул Туровец, комментируя ликвидацию Сухарева.

Напомним, в августе 2014 года в результате наступления ВСУ территория, контролировавшаяся сепаратистами на Донбассе к началу боевых действий, сократилась вчетверо.

Украинские военные готовились вернуть под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако тогда РФ ввела на территорию Украины свои регулярные военные подразделения.

В ходе боев за Иловайск ВСУ удалось овладеть частью города, но когда вмешались российские войска, украинские военные оказались окружены. Те события вошли в историю как Иловайский котел.

Отметим, что с начала полномасштабной российско-украинской войны ВСУ ликвидировали больше командиров разного уровня российской армии, чем ВС РФ теряли за годы других развязанных Россией войн.

В частности, 11 марта в Украине был убит командующий 29-й армией Восточного военного округа Российской Федерации генерал-майор Андрей Колесников.

Во время боев около Харькова украинские военные ликвидировали российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова. Он участвовал во второй чеченской войне и в военной операции в Сирии.

А 26 февраля в районе Гостомеля подразделения ВСУ ликвидировали генерал-майора Магомеда Тушаева. Он был офицером ОМОН и командиром 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни.