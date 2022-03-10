Разведка утверждает, что в Украине воюют 1200 кадыровцев

В Украине действуют три батальона из числа военнослужащих Росгвардии РФ из Чечни. Причем командир одного из них уже погиб, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" разную информацию", — говорится в сообщении.

Украинская разведка подтвердила полученную информацию о том, что 24 февраля через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих Росгвардии РФ из Чеченской республики: батальонов "Север", Юг и ОМОН "Ахмат-Грозный". Общая численность – более 1200 чел.

26 февраля в районе Гостомеля подразделения ВСУ ликвидировали генерал-майора Магомеда Тушаева. Он был офицером ОМОН и командиром 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни.

Остальные подразделения возглавляют Анзор Бисаев и Хусейн Межидов.

Напомним, из-за обстрела российских войск аэропорта "Антонов" в Гостомеле Киевской области был сожжен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия".

А тактическая группа вооруженных сил Украины, контролирующая территорию аэродрома Гостомель, на который 24 февраля прорвались российские десантники, опубликовала видео, как украинцы уничтожают технику врага.