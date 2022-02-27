Российские оккупанты сожгли крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия".

Из-за обстрела российских войск аэропорта "Антонов" в Гостомеле Киевской области был сожжен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники на государственном предприятии "Антонов", позже эту информацию подтвердил и гендиректор “Укроборонпрома” Юрий Гусев.

" В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", — сообщила "Радио Свобода".

Издание уточнило, что уничтожение самолета им подтвердили два источника на "Антонове", а позже и мэр Бучи.

Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля "Мрия" находилась в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала. В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что "Русланы" находятся за пределами Украины.

Фото пылающего ангара в аэропорту Гостомеля, в котором находился самолет "Мрия"/ Фото: Радио Свобода

Согласно данным сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar, самолет АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в аэропорт ГП "Антонов" в Гостомеле. После этого борт оттуда не вылетал.

При этом само ГП "Антонов" сообщает, что на сегодняшний день информации по "Мрии" пока нет. Поскольку в Гостомеле все еще идут бои, установить судьбу самолета не представляется возможным.

При этом самолетам АН-124-100 "Руслан" удалось спастись. Один из них еще перед вторжением улетел в Малайзию, второй находится в Киргизстане, третий в одной из стран Европейского Союза.

Позже уничтожение Мрии подтвердили и в государственном концерне "Укроборонпром", в который входит государственное предприятие "Антонов".

В госконцерне отметили, что восстановление Ан-124-100 будет стоить более 3 млрд долларов и потребует более 5 лет.

"Россия уничтожила нашу «Мрию», но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!", — заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

АН-225 "Мрия" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Самолет начал эксплуатироваться в 1989 году и мог перевозить грузы массой 150-200 тонн. В годы независимости "Мрию" эксплуатировало дочернее предприятие ГП "Антонов" "Авиалинии Антонова".

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