Російські окупанти спалили найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія"

Через обстріл російських військ аеропорту "Антонов" у Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела на державному підприємстві "Антонов", згодом цю інформацію підтвердив і гендиректор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв.

"Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія", — повідомило "Радіо Свобода".

Видання уточнило, що знищення літака їм підтвердили два джерела на "Антонові", а згодом і мер Бучі.

Дані із сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого "Мрія" перебувала в аеропорту Гостомелю і нікуди не вилітала. Водночас п'ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" були вивезені раніше і знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що "Руслани" знаходяться за межами України.

Фото палаючого ангару в аеропорту Гостомеля, в якому знаходився літак "Мрія"/ Фото: Радіо Свобода

За даними сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, літак АН-225 "Мрія" з бортовим номером UR-82060 5 лютого прилетів з аеропорту Біллунд у Данії до аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі. Після цього борт звідти не вилітав.

При цьому саме ДП "Антонов" повідомляє, що на сьогоднішній день інформації щодо "Мрії" поки що немає. Оскільки в Гостомелі все ще йдуть бої, встановити долю літака неможливо.

При цьому літакам Ан-124-100 "Руслан" вдалося врятуватися. Один із них ще перед вторгненням відлетів до Малайзії, другий перебуває в Киргизстані, третій в одній із країн Європейського Союзу.

Згодом знищення "Мрії" підтвердили і в державному концерні "Укроборонпром", до якого входить державне підприємство "Антонов".

У держконцерні зазначили, що відновлення Ан-124-100 коштуватиме понад 3 млрд доларів і вимагатиме понад 5 років.

"Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемося за нашу землю та дім до переможного кінця. І після перемоги обов'язково, чуєте, обов'язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає на це у безпечному місці. Все буде Україна!" — заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

АН-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Літак почав експлуатуватися у 1989 році та міг перевозити вантажі масою 150-200 тонн. У роки незалежності "Мрію" експлуатувало дочірнє підприємство ДП "Антонов" "Авіалінії Антонова".

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.