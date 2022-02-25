Украинские военные атаковали колонну российских оккупантов под Гостомелем

Подразделения ВСУ сожгли колонну российской техники под Гостомелем, где со вчерашнего дня ведутся ожесточенные бои.

Тактическая группа вооруженных сил Украины, которая контролирует территорию аэродрома Гостомель, на который 24 февраля прорвались российские десантники, опубликовала видео, как украинцы уничтожают технику врага под Гостомелем.

“​​Вони горять, вони дохнуть, вони здаються. Слава Україні!”, - говорится в сообщении ВСУ.

Напомним, вчера украинская армия отбили аэропорт Гостомель под Киевом. Эта операция длилась 9 часов.