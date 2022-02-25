Українські військові атакували колону російських окупантів під Гостомелем

Підрозділи ЗСУ спалили колону російської техніки під Гостомелем, де з учорашнього дня точаться запеклі бої.

Тактична група збройних сил України, яка контролює територію аеродрому Гостомель, на який 24 лютого прорвалися російські десантники, опублікувала відео як українці знищують техніку ворога під Гостомелем.

Вони горять, вони дихнуть, вони здаються. Слава Україні!” — йдеться у повідомленні ЗСУ.

Нагадаємо, вчора українська армія відбила аеропорт Гостомель під Києвом. Ця операція тривала 9 годин.