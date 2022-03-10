Розвідка стверджує, що в Україні воюють 1200 кадировців

В Україні діють три батальйони з числа військовослужбовців Росгвардії РФ із Чечні. До того ж командир одного з них уже загинув, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, скоєні на території України, дедалі більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок із військовою розвідкою України, пропонуючи як "вхідний білет" різну інформацію", — йдеться у повідомленні.

Українська розвідка підтвердила отриману інформацію про те, що 24 лютого через зону відчуження ЧАЕС на територію України прибув зведений загін із числа військовослужбовців Росгвардії РФ із Чеченської республіки: батальйонів "Північ", Південь та ОМОН "Ахмат-Грозний". Загальна чисельність – понад 1200 осіб.

26 лютого у районі Гостомелю підрозділи ЗСУ ліквідували генерал-майора Магомеда Тушаєва. Він був офіцером ОМОН та командиром 141 моторизованого полку Національної гвардії Чечні.

Інші підрозділи очолюють Анзор Бісаєв і Хусейн Межидов.

Нагадаємо, через обстріл російських військ аеропорту "Антонов" у Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".

А тактична група збройних сил України, яка контролює територію аеродрому Гостомель, на який 24 лютого прорвалися російські десантники, опублікувала відео, як українці знищують техніку ворога.