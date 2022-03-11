- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Украине уничтожили командующего 29-й армией РФ генерала Колесникова
В пятницу, 11 марта, в Украине убит командующий 29-й армией Восточного военного округа Российской Федерации генерал-майор Андрей Колесников. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Он не указывает обстоятельства гибели генерала. Известно, что армия ВВО, которой командовал Колесников, включает в себя мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, а также подразделения специального назначения, радиоэлектронной борьбы и инженерного обеспечения.
Это не первая гибель в Украине крупного российского военачальника.
Ранее во время боев около Харькова украинские военные ликвидировали российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он участвовал во второй чеченской войне и в военной операции в Сирии.
А 26 февраля в районе Гостомеля подразделения ВСУ ликвидировали генерал-майора Магомеда Тушаева. Он был офицером ОМОН и командиром 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни.