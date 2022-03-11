В Изюме идёт ожесточенный бой: эвакуация мирного населения сорвана

В пятницу, 11 марта, в Изюме Харьковской области идёт ожесточенный бой. Россияне наступают на южную часть города. Эвакуация сорвана.

Об этом сообщает представитель горсовета Максим Стрельник.

"К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по "зеленому коридору" в Изюме. С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают", — заявил Стрельник.

Он сообщил, что прилегающие деревни также по-варварски обстреливаются русскими оккупантами.

"Наша армия и тероборона в эти минуты героически защищают город. Мы молимся, чтобы им удалось остановить орду орков, двигающихся на южную часть города", — написал Стрельник.

Отметим, в Изюме уже который день нет газоснабжения, света и воды. Жители прячутся в подвалах. Город практически разрушен и на грани гуманитарной катастрофы.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.