В Ізюмі триває запеклий бій: евакуація мирного населення зірвана

У п'ятницю, 11 березня, в Ізюмі Харківської області триває запеклий бій. Росіяни наступають на південну частину міста. Евакуацію зірвано.

Про це повідомляє представник міськради Максим Стрельник.

"На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти зеленим коридором в Ізюмі. З ранку в місті почалася запекла битва і вибухи не вщухають", - заявив Стрельник.

Він повідомив, що прилеглі села також варварською обстрілюються російськими окупантами.

"Наша армія та тероборона в ці хвилини героїчно захищають місто. Ми молимося, щоб їм вдалося зупинити орду орків, що рухаються на південну частину міста", - написав Стрельник.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .