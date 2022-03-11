В Україні знищили командувача 29-ї армії РФ генерала Колесникова

У п'ятницю, 11 березня, в Україні вбито командувача 29-ї армії Східного військового округу Російської Федерації генерал-майора Андрія Колесникова. Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він не вказує на обставини загибелі генерала. Відомо, що армія ВВО, якою командував Колесніков, включає мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з'єднання, а також підрозділи спеціального призначення, радіоелектронної боротьби та інженерного забезпечення.

Це не перша загибель в Україні великого російського воєначальника.

Раніше під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова.

Він брав участь у другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.

А 26 лютого у районі Гостомелю підрозділи ЗСУ ліквідували генерал-майора Магомеда Тушаєва. Він був офіцером ОМОН та командиром 141 моторизованого полку Національної гвардії Чечні.