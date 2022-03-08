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Под Харьковом ВСУ ликвидировали российского генерала
Во время боев около Харькова украинские военные ликвидировали российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
По данным разведки, также убиты и ранены несколько старших офицеров российской армии.
Как отмечают в ГУР МО, Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, российский генерал получил медаль "за возвращение Крыма".
“Полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей”, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские военные ликвидировали двух подполковников российской армии: командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковника Дениса Глебова.
Напомним, 7 марта военнослужащие Нацгвардии задержали пилота сбитого накануне российского истребителя, который сбрасывал снаряды на Харьков и область.
Летчиком оказался подполковник Максим Гешток. Удары по мирным жителям наносил по координатам и приказу командующего генерал-майора Олега Маковецкого.
Как выяснилось, Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.