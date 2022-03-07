ВСУ ликвидировали двух подполковников армии РФ и освободили Чугуев

Вооруженные силы Украины нанесли большие потери оккупантам на Южном, Восточном и Северном направлениях. В результате украинские военные освободили город Чугуев Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Захватчики в этом направлении несут большие потери в личном составе и технике. В частности, украинские военные ликвидировали командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова.

Также уничтожили заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковника Дениса Глебова. ВСУ успешно отбивают атаки и на других направлениях.

"После нанесения подразделениями Вооруженных сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники", — рассказали в Генштабе.

При этом противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении стратегических городов, в частности, Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева.

"Конечная цель в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигла", — подчеркивают в Генштабе.

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков. Вечером 7 марта из-за повторного обстрела телебашни в городе регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Однако украинцы могут воспользоваться альтернативными каналами для получения информации.