ЗСУ ліквідували двох підполковників армії РФ та звільнили Чугуєв

Збройні сили України завдали великих втрат окупантам на Південному, Східному та Північному напрямах. Внаслідок цього українські військові звільнили місто Чугуїв Харківської області. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники у цьому напрямі зазнають великих втрат в особовому складі та техніці. Зокрема, українські військові ліквідували командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова.

Також знищили заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова. ЗСУ успішно відбивають атаки і на інших напрямках.

"Після завдання підрозділами Збройних сил України вогневої поразки по місцях скупчення ОВТ противника в районах Нова Басань і Скрипалі, противник зазнав значних втрат, здійснює передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки", - розповіли в Генштабі.

При цьому противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні стратегічних міст, зокрема Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва.

"Кінцева мета протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягла", - наголошують у Генштабі.

Окупанти не припиняють обстрілювати Харків. Увечері 7 березня через повторний обстріл телевежі у місті регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Однак, українці можуть скористатися альтернативними каналами для отримання інформації.