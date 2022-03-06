Харків, Гостомель, Чернігів, Маріуполь, Волноваха, Херсон набудуть статусу "Місто Герой" - Зеленський

Ці міста найбільше постраждали від обстрілу російських окупантів.

У вечірньому відеозверненні президент Зеленський офіційно надав почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України.

"Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли інша навала, але схожа навала. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення", - сказав президент.

Звання надали наступним містам:

Харків. Чернігів.

Маріуполь.

Вінниця.

Волноваха.



Також Зеленський нагородив почесними державними нагородами голів областей та мерів українських міст за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені при організації оборони населених пунктів від російських загарбників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ІІІ ступеня.

Нагадаємо, що в РФ анонсували нові удари на підприємства українського оборонно-промислового комплексу.