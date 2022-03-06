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Харків, Гостомель, Чернігів, Маріуполь, Волноваха, Херсон набудуть статусу "Місто Герой" - Зеленський
Ці міста найбільше постраждали від обстрілу російських окупантів.
У вечірньому відеозверненні президент Зеленський офіційно надав почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України.
"Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли інша навала, але схожа навала. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення", - сказав президент.
Звання надали наступним містам:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Харків.
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Чернігів.
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Маріуполь.
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Вінниця.
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Волноваха.
Також Зеленський нагородив почесними державними нагородами голів областей та мерів українських міст за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені при організації оборони населених пунктів від російських загарбників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ІІІ ступеня.
Нагадаємо, що в РФ анонсували нові удари на підприємства українського оборонно-промислового комплексу.