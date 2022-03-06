"Єдині частини, за якими практично неможливо домовитися - це Крим і так звані республіки", - Арахамія

Україна готова обговорювати будь-які варіанти, але не визнання так званих республік та Криму у складі РФ. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія розповів, що у переговорах з РФ є кілька проблемних питань, які заважають сторонам дійти згоди.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox News .

Так, за словами Арахамії, практично неможливо домовитися частинами щодо визнання Криму і так званих республік.

"Єдині частини, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які Росія наполягає на тому, щоб ми визнали незалежними. Це є неприйнятним для українського суспільства", - сказав Арахамія.

При цьому він додав, що українська делегація не готова на компроміс у питаннях територіальної цілісності України.

"Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - наголосив він.

Нагадаємо, що наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський домовився з керівним Білоруссю Олександром Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською делегацією без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять. За підсумками першого раунду переговорів сторони наголосили, що намітилися "певні рішення", а новий раунд пройде на кордоні Білорусі з Польщею.

3-го березня, на території Білорусі у Біловезькій Пущі пройшов другий раунд переговорів України з країною агресором, у ході яких РФ висунула кілька вимог, зокрема визнання Криму російським та незалежність так званих республік "Л/ДНР".