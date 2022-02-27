Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с русскими на границе Украины с Беларусью

Лукашенко пообещал Зеленскому, что во время переговоров вся военная техника, размещенная на территории Беларуси, будет стоять на месте.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с руководящим Беларусью Александром Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской делегацией без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.