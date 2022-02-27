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Зеленський домовився з Лукашенком про переговори з росіянами на кордоні України з Білоруссю

Зеленський домовився з Лукашенком про переговори з росіянами на кордоні України з Білоруссю

Лукашенко пообіцяв Зеленському, що під час переговорів уся військова техніка, розміщена на території Білорусі, стоятиме на місці.

Президент України Володимир Зеленський домовився з керівником Білорусі Олександром Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською делегацією без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять.

Про це УНН повідомили в Офісі президента України.

"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, вертольоти та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", — заявив президент України Володимир Зеленський.