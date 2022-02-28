Итог переговоров Украины и РФ: наметились "определенные решения", новый раунд пройдет на границе Беларуси с Польшей

В ходе проведенных на территории Беларуси 28 февраля переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня наметились определенные решения по некоторым темам, переговоры будут продолжены. Об этом сообщил журналистам после завершения нынешнего раунда советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Для того, чтобы эти решения получили уже какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои", - заявил он.

По словам Подоляка, стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти темы получат уже конкретную практику развития".

При этом в своем Twitter советник главы ОП отметил, что в рамках переговоров больше не выдвигаются какие-либо ультиматумы.

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все ещё крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - прокомментировал он.

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В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский сообщил журналистам, что следующая встреча в рамках переговоров должна будет пройти на польско-белорусской границе.

"Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и - самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность", - заявил он.

По словам представителя РФ, до того времени каждая из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством своей страны.

Напомним, что в состав украинской делегации на переговорах, кроме Подоляка, вошли председатель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров, прошедших в Гомельской области Беларуси около украинской границы, было обозначено немедленное прекращение огня и отвод российских войск с территории Украины.

Российскую же делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Напомним, что 27 февраля переговоры сорвались, поскольку украинская делегация не стала ехать в Гомель, куда явилась российская делегация. Украинский президент Владимир Зеленский отказывался согласовывать проведение переговоров на территории Беларуси, поскольку она оказывает военную помощь РФ в ее агрессии против Украины. Однако позже стало известно, что Зеленский все же согласился на такие переговоры под гарантии безопасности с белорусской стороны.