Підсумок переговорів України та РФ: намітилися "певні рішення", новий раунд буде на кордоні Білорусі з Польщею

У ході проведених на території Білорусі 28 лютого переговорів між Україною та Росією щодо припинення вогню намітилися певні рішення на деякі теми, переговори будуть продовжені. Про це повідомив журналістам після завершення нинішнього раунду радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

"Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Для того, щоб ці рішення отримали вже якісь можливості імплементації, логістичні рішення, сторони їдуть на консультації до столиць своїх", - заявив він.

За словами Подоляка, сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, "на яких ці теми отримають конкретну практику розвитку".

При цьому в своєму Twitter радник голови ОП зазначив, що в рамках переговорів більше не висувається жодних ультиматумів.

"Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - прокоментував він.

У свою чергу голова російської делегації Володимир Мединський повідомив журналістам, що наступна зустріч у рамках переговорів має пройти на польсько-білоруському кордоні.

"Щойно закінчилися переговори з українською стороною, які тривали приблизно п'ять годин. За цей час ми докладно пройшли по всіх пунктах повістки, знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції, і - найголовніше - домовилися продовжити переговорний процес. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні. Є відповідна домовленість", - заявив він.

За словами представника РФ, до того часу кожна з делегацій проконсультується з усіх переговорних позицій з керівництвом своєї країни.

Нагадаємо, що до складу української делегації на переговорах, крім Подоляка, увійшли голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, депутат Ради від "Голосу" Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Ключовим питанням переговорів, що відбулися в Гомельській області Білорусі біля українського кордону, було зазначено негайне припинення вогню та відведення російських військ з території України.

Російську делегацію на переговорах очолив помічник президента Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступник міністра оборони Олександр Фомін, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Нагадаємо, що 27 лютого переговори зірвалися, оскільки українська делегація не стала їхати до Гомеля, де з'явилася делегація російська. Український президент Володимир Зеленський відмовлявся узгоджувати проведення переговорів на території Білорусі, оскільки вона надає військову допомогу РФ у її агресії проти України. Проте пізніше стало відомо, що Зеленський все ж таки погодився на такі переговори під гарантії безпеки з білоруського боку.