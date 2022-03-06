"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые республики", - Арахамия

Украина готова обсуждать любые варианты, но не признание так называемых республик и Крым в составе РФ. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал, что в переговорах с РФ есть несколько проблемных вопросов, которые мешают сторонам прийти к соглашению.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Так, по словам Арахамии практически невозможно договориться по частям касательно признания Крыма и так называемых республик.

"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", - сказал Арахамия.

При этом он добавил, что украинская делегация не готова идти на компромисс в вопросах территориальной целостности Украины.

"Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий", - подчеркнул он.

Напомним, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский договорился с руководящим Беларусью Александром Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской делегацией без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. По итогам первого раунда переговоров стороны отметили, что наметились "определенные решения", а новый раунд пройдет на границе Беларуси с Польшей.

3-го марта, на территории Беларуси в Беловежской Пуще прошел второй раунд переговоров Украины со страной агрессором, в ходе которых РФ выдвинула несколько требований в том числе признание Крыма российским и независимость так называемых республик "Л/ДНР".